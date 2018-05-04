«Мерседес» показал первый в истории седан А-класса

В довольно широкой гамме моделей Mercedes-Benz А-класса седан появился впервые в истории — всё-таки купеобразный CLA имеет собственный индекс, хотя и сделан на той же платформе. Причём новый седан отнюдь не станет заменой CLA — «Мерседес» оставит в линейке обе модели. В Пекине только что дебютировала длиннобазная версия чисто для китайского рынка, но модификация для Европы будет отличаться от неё только длиной.

Колёсная база «китайского» седана вытянулась на 60 миллиметров (до 2789 мм), но весь прирост достался исключительно задним пассажирам. Стандартный «европейский» седан будет насчитывать в длину 4569 миллиметров — кстати, это уже больше первого С-класса серии W202 (4487 мм). Багажник у китайской и европейской версий будет одинаков — 420 литров. Экстерьер не стал сюрпризом, а интерьер перекочевал с хэтчбека — и он невероятно хорош.

В Китае седан А-класса получит три бензиновых четырёхцилиндровых турбомотора: 1,3-литровый мощностью 136 или 163 лошадиных силы в зависимости от форсировки, а также двухлитровый мощностью 190 «лошадей». Коробка передач — исключительно семиступенчатый «робот», привод — на передние колёса. О полном приводе пока нет никакой информации. Удлинённый седан будут выпускать в Пекине на заводе Beijing Benz Automobile Co.