Ещё
«Мерседес» показал первый в истории седан А-класса
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мерседес» показал первый в истории седан А-класса 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
В довольно широкой гамме моделей Mercedes-Benz А-класса седан появился впервые в истории — всё-таки купеобразный CLA имеет собственный индекс, хотя и сделан на той же платформе. Причём новый седан отнюдь не станет заменой CLA — «Мерседес» оставит в линейке обе модели. В Пекине только что дебютировала длиннобазная версия чисто для китайского рынка, но модификация для Европы будет отличаться от неё только длиной.
Колёсная база «китайского» седана вытянулась на 60 миллиметров (до 2789 мм), но весь прирост достался исключительно задним пассажирам. Стандартный «европейский» седан будет насчитывать в длину 4569 миллиметров — кстати, это уже больше первого С-класса серии W202 (4487 мм). Багажник у китайской и европейской версий будет одинаков — 420 литров. Экстерьер не стал сюрпризом, а интерьер перекочевал с хэтчбека — и он невероятно хорош.
В Китае седан А-класса получит три бензиновых четырёхцилиндровых турбомотора: 1,3-литровый мощностью 136 или 163 лошадиных силы в зависимости от форсировки, а также двухлитровый мощностью 190 «лошадей». Коробка передач — исключительно семиступенчатый «робот», привод — на передние колёса. О полном приводе пока нет никакой информации. Удлинённый седан будут выпускать в Пекине на заводе Beijing Benz Automobile Co.
Популярная механика: последние новости
Представлено устройство, способное за 8 мин зарядить электрокар на 200 км хода «Дух экстаза» впервые сделали из карбона Путин не поедет на инаугурацию на «Кортеже»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России изменились правила техосмотра
Всем по карте: как изменились правила ТО1
Toyota Camry XV70 вышла на тесты1
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение