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Путин не поедет на инаугурацию на «Кортеже»
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Путин не поедет на инаугурацию на «Кортеже» 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Как известно, проект разработки элитных российских автомобилей на Единой модульной платформе, также известный как «Кортеж», предполагает выпуск целого семейства моделей — президентского лимузина, седана и микроавтобуса, а после 2020 года должен быть готов и внедорожник, который пока задерживается. Седан и микроавтобус планировалось показать широкой публике в августе нынешнего года на Московском международном автомобильном салоне.
Публичный дебют лимузина должен был состояться на церемонии инаугурации избранного президента России 7 мая, а приёмка и обкатка автомобилей в Гараже особого назначения Федеральной службы охраны РФ уже идут полным ходом. Однако, как сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом организации церемонии, в мероприятие были внесены некоторые изменения и теперь инаугурация обойдётся вовсе без автомобиля.
По данным источника, лимузин прошёл все необходимые испытания на полигоне и отвечает всем требованиям безопасности, однако президент начнёт использовать его позже. Это произошло якобы вследствие внесения в сценарий мероприятия некоторых изменений, которые просто не требуют наличия автомобиля на церемонии. Вероятно, широкой публике лимузин также будет показан на Московском автосалоне в августе текущего года.
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