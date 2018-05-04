Pininfarina презентовала концептуальные седан и кроссовер

Pininfarina презентовала два концепта — седан H500 и кроссовер K350. Эти концептуальные модели, как и ряд предыдущих, были разработаны итальянским ателье для гонконгской компании Hybrid Kinetic Group.

Седан H500 получил достаточно минималистичную внешность. В салоне же, в частности, можно заметить ряд дисплеев — цифровую приборную панель, еще один, более широкий экран над ней, дисплей на центральной консоли, экран для пассажиров на задних сиденьях, а также небольшие дисплеи в дверных панелях.

Hybrid Kinetic Group предполагает, что потенциальный серийный H500 может получить электромоторы, выдающие 402 лошадиные силы, передает Motor1. С места до «сотни» такой автомобиль, по предположению компании, сможет разогнаться за 4,5 секунды. При этом отмечается, что — благодаря экстендеру (ДВС, позволяющему увеличить запас хода) — H500 сможет проехать на одном заряде около 1 000 километров.

Концептуальный кроссовер K350 получил в целом схожий с седаном дизайн и также четырехместный салон. Он оснащается электромоторами, которые выдают в общей сложности 403 лошадиные силы; до 100 км/ч машина, как утверждается, может разгоняться за 4,7 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч. Запас хода новинки пока не раскрывается.

Ранее, на автосалоне в Женеве, Pininfarina презентовала концептуальное электрическое купе HK GT, которое получило, в частности, крупные двери типа «крылья чайки».