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DS презентовала ассиметричный спорткар будущего
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DS презентовала ассиметричный спорткар будущего 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
X E-Tense сообщает о том, как, по мнению DS, может выглядеть спортивный электромобиль в 2035 году. Концепт оснащен силовой установкой, состоящий из двух электродвигателей, которые — в стандартном режиме — выдают 544 лошадиные силы, а в гоночном режиме — до 1 360 л.с.
Концептуальный спорткар получил очень необычный дизайн, а именно — ассиметричный кузов, в котором пассажирский и водительский отсеки смещены относительно друг друга. По задумке разработчиков, водительское место находится в открытом отсеке (сиденье при этом адаптируется под форму тела человека), а пассажирское — в закрытом отсеке, в котором установлены, в частности, кресло с функциями массажа и вентиляции, стеклянный пол с изменяемой степенью прозрачности, а также звуковая панель и голографический ассистент.
По идее DS, X E-Tense (с помощью предполагаемых технологий будущего) сможет самостоятельно восстанавливать кузов после небольших ударов. Кроме того, предполагается, что водитель сможет сам изменять конфигурацию радиаторной решетки.
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