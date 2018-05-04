DS презентовала ассиметричный спорткар будущего

X E-Tense сообщает о том, как, по мнению DS, может выглядеть спортивный электромобиль в 2035 году. Концепт оснащен силовой установкой, состоящий из двух электродвигателей, которые — в стандартном режиме — выдают 544 лошадиные силы, а в гоночном режиме — до 1 360 л.с.

Концептуальный спорткар получил очень необычный дизайн, а именно — ассиметричный кузов, в котором пассажирский и водительский отсеки смещены относительно друг друга. По задумке разработчиков, водительское место находится в открытом отсеке (сиденье при этом адаптируется под форму тела человека), а пассажирское — в закрытом отсеке, в котором установлены, в частности, кресло с функциями массажа и вентиляции, стеклянный пол с изменяемой степенью прозрачности, а также звуковая панель и голографический ассистент.

По идее DS, X E-Tense (с помощью предполагаемых технологий будущего) сможет самостоятельно восстанавливать кузов после небольших ударов. Кроме того, предполагается, что водитель сможет сам изменять конфигурацию радиаторной решетки.