Апрельский рейтинг самых популярных SUV

В апреле этого года, как стало известно из отчета АЕБ, модель Hyundai Creta осталась на позиции самого востребованного SUV в России.

Кроссовер Hyundai Creta лидирует в этом сегменте с результатом 5933 проданных ед. авто в апреле этого года, что на 29,4% больше прошлогоднего результата продаж (4583 ед.). В апреле российские покупатели приобрели 4309 кроссоверов LADA Xray, что обеспечило этой модели второе место в рейтинге сегмента. В сравнении с апрелем прошлого года, когда было продано 3087 ед. LADA Xray, спрос на эту модель вырос на 40%. Далее в списке самых популярных в РФ автомобилей класса SUV находится внедорожник Renault Duster , продажи которого в апреле этого года снизились на 8,5% в сравнении с прошлым годом, то есть с 3829 до 3503 ед. Внедорожник LADA 4x4 занял 4-е место в списке самых продаваемых SUV. В апреле покупатели приобрели 3145 таких машин, на 27% больше, чем за тот же период прошлого года (2476 ед.). В ведущую «пятерку» моделей класса SUV попал и KIA Sportage , продажи этой модели в отчетный период выросли на 25,4% в сравнении с результатом за аналогичный период прошлого года, то есть с 2468 до 3096 ед. авто.

В ТОП-10 самых востребованных в апреле 2018 года моделей класса SUV по версии АЕБ входят:

Chevrolet NIVA — 3034 авто (+4%),

Напомним, что, согласно данным статистики «Автостат Инфо», продажи автомобилей класса SUV в первом квартале 2018 года выросли на 24,5% и составили 152 633 ед. авто.