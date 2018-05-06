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Новый Hyundai Tucson 2019 сфотографировали на парковке супермаркета
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Новый Hyundai Tucson 2019 сфотографировали на парковке супермаркета 

Daily-Motor 46 минут назад
Фото: Daily-Motor
На парковке одного из крупных супермаркетов в Южной Корее сфотографировали обновленную версию кроссовера Hyundai Tucson. Снимки нового «Туссана 2019» опубликованы в местных автомобильных СМИ.
Официальная презентация нового «Хендэ Туссан» состоялась на мартовском автосалоне в Нью-Йорке, однако вседорожник до сих пор не поступил в продажу. Цены на автомобиля также пока держатся в секрете.
В сравнении со своим предшественником рестайлинговый Tucson 2019 получил видоизмененную решетку радиатора, модернизированную головную оптику, другие дневные ходовые огни, обновленные бамперы и раздвоенные патрубки выхлопной системы, а также новые задние фонари.
В интерьере кроссовера появился новый 7-дюймовый сенсорный дисплей млуьтимедийной системы, расположенный над центральной консолью, и новая приборная панель.
В моторную линейку корейского кроссовера, по крайней мере для местного рынка, войдут 1,6-литровый турбодизель мощностью 115 и 133 лошадиные силы, а также 2-литровый «атмосферник» на 186 «лошадок». В качестве трансмиссий предложат 6-ступенчатую МКПП, 7-диапазонный «робот» или 8-скоростной «автомат».
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