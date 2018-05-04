Новый кроссовер Changan CS35 засветился на «живых» фотографиях

Автоконцерн Changan еще готовит к дебюту небольшого кросса CS35 свежей генерации, а в интернете уже опубликованы «живые» фотоснимки нового автомобиля.

Рассматривая представленные фото, можно увидеть, что внешний вид модели будет значительно отличаться от предшественника.

Автомобиль наградили новыми фарами головного света, изменённой решеткой радиатора, иными бамперами и светодиодными задними фонарями, которые объединены в моноблок.

В салоне Changan CS35 2019 появилась усовершенствованная передняя панель, стильный руль, доработанный блок управления климатом и новая центральная консоль, на которой расположена кнопка электронного «ручника».

В моторном отсеке компактного кроссовера стоит 1,6-литровый двигатель, мощность которого 117 л.с. Сочетаться с мотором будет автомат на 6 ступеней или 5-диапозонная механика. Тип привода только передний.