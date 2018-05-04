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Bugatti демонстрирует новый вариант Chiron
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Bugatti демонстрирует новый вариант Chiron 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Премьера нового Bugatti Chiron Sport состоялась в рамках Женевского автосалона, однако уже сейчас французский производитель готовит новый вариант Chiron.
Сын известного коллекционера гиперкаров, недавно получил возможность ознакомиться с предстоящим специальным выпуском Chiron на эксклюзивном мероприятии в Соединенных Штатах и согласился дать несколько интригующих комментариев по этому поводу. Неудивительно, что присутствующие там были вынуждены подписывать соглашение о неразглашении, дабы удержать детали автомобиля в секрете. Тем не менее, владелец Youtube-канала Whitesse JR сказал, что автомобиль «спорный» и «не похож на Chiron». После чего добавил, что новинка сохраняет стандартный 8,0-литровый четырехцилиндровый двигатель W16, обеспечивающий 1479 лошадиных сил, и будет выпущена «довольно ограниченным» тиражом. Основываясь на этих заявлениях, кажется очевидным, что французский гиперкар получит совершенно новый кузов, отличающий его от предыдущих версий Bugatti. Напоминаем, ранее компания заявила об отсутствии планов по выпуску производной версии Chiron Grand Sport.
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