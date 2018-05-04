LIFAN X70 — превосходный напарник в путешествиях по миру

16 апреля состоялась презентация нового кроссовера LIFAN X70. Новый автомобиль получил спортивный дизайн. Производитель позиционирует новинку, как машину для путешествий и активного отдыха. На этом авто точно можно отправиться в любую точку, как России, так и мира. Чтобы понять, что LIFAN X70 надежен, как танк, достаточно ознакомиться с техническими характеристиками кроссовера ниже.

Давайте пройдемся по техническим характеристикам LIFAN X70. Итак, модель доступна в двух версиях — с пятиступенчатой механической коробкой передач с защитой от случайного включения задней передачи и новой автоматической трансмиссией (CVT) с возможностью ручного выбора передач и спортивным режимом. На новинку, как и на весь остальной модельный ряд LIFAN в России, распространяется гарантия 5 лет эксплуатации или 150 000 км пробега.

LIFAN X70.

Кроме того, LIFAN X70 оснащен новым 4-цилиндровым VVT-двигателем последнего поколения. Сердце машины обладает мощностью 136 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 178 Н∙м при 4 200 об/мин.

А попасть вам в труднодоступные места поможет передняя подвеска — независимая, типа «Макферсон», задняя — независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости. В то же время автомобиль оснащен системой курсовой устойчивости (ESP), которая включает в себя такие функции, как ABS, EBD, BAS, TCS , и обеспечивает устойчивость автомобиля на любой дороге.

И если вы решите отправиться в Екатеринбург, чтобы увидеть игру Поля Погба Мохамеда Салаха , а позже забраться на уральские горы, то система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist) не даст автомобилю скатиться с уклона, пока вы будете переносить ногу с педали тормоза на педаль газа. И это еще далеко не все!

В LIFAN X70 есть передние и задние датчики парковки, датчики давления в шинах, камера заднего вида, а также бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки. А система поиска местоположения в радиусе 45 метров позволит вам с легкостью найти свой автомобиль на парковке.

И еще одна незаменимая вещь в дальних путешествиях — это система контроля усталости водителя, она при непрерывной езде более 2 часов предложит вам передохнуть с помощью специальной пиктограммы на панели приборов.

Мультимедийная система (МР5) на 9-дюймовом ЖК-экране с «Мультитач» дисплеем и функцией подключения смартфона Car Play, Android Auto, в сочетании с голосовым управлением сделает путешествия по-настоящему увлекательными и комфортными.

LIFAN X70.

Кроме того, автомобиль сам подскажет водителю уровень топлива и средний расход, температуру охлаждающей жидкости, среднюю скорость, напоминание о необходимости прохождения ТО, сигнал о превышении скорости, сообщение о незакрытых дверях, сообщение о разряде батареи ключа и давление в шинах. То есть путешествуя на новом кроссовере вы можете полностью сфокусироваться на достопримечательностях и красочных фотографиях, а все остальное за вас сделает LIFAN X70.

Стоимость этого незаменимого спутника в поездках по стране и миру начинается от 799 000 рублей. Ну разве не идеальное соотношение цены и качества?