Honda CRF1000L Africa Twin: Автомат Африки

Двухцилиндровый, 4-тактный, рядный мотор — ультракомпактный. По длине он такой же, как 500-кубовая силовая установка Honda . По высоте двигатель также «зажали» по максимуму, доведя дорожный просвет до 250 мм. Чтобы по тяге рядная «двойка» обладала свойствами «локомотивного» V-образного двигателя, коленвал сделан с развернутыми на 90 градусов шатунными шейками. Вибрации побороли за счет балансирных валов, в том числе для привода водяного и масляного насосов. Максимальная мощность — 95 л.с. на 7500 об/мин. Крутящий момент — 99 Нм при 6000 об/мин. По асфальту «Африка» способна разогнаться до 200 км/ч. После 160 км/ч напор разгона уменьшается. Умеренная форсировка обеспечивает отличные тяговые характеристики на малых и средних оборотах. При эксплуатации в гражданско-туристическом режиме недостатка по мощности и на «верхах» ощутить практически невозможно. Одной из особенностей новой «Африки» стало появление модификации с системой автоматического переключения передач DCT (Dual Clutch Transmission) на шесть передач. Одно сцепление отвечает за четные передачи, второе — за нечетные. Каждое сцепление контролируется отдельным электрогидравлическим контуром. Пока задействована одна передача, электроника без задержки готова включить следующею. На «автомате» переключения происходят быстро, с непрерывной передачей крутящего момента на колесо. На трассе к DCT вообще нет никаких вопросов даже в режиме D — плавный набор скорости, суперэкономия топлива. В общем, никуда не спешим. Когда движение сопряжено с активными маневрами, то на D между «автоматом» и водителем может возникнуть несогласованность по скорости переключения передач.

Еще легче. Стальная полудуплексная рама. Колесная база — 1575 мм. Угол наклона рулевой колонки — 27,5°, а вылет вилки — 113 мм. Снаряженная масса Africa Twin 2018 — 230 кг (240 кг в варианте с DCT), что на 2 кг меньше, чем весил мотоцикл предыдущего поколения

Это настолько очевидно, что инженеры Honda на такие случаи предусмотрели пять вариантов решения проблемы. Режим S — мотор до упора держится на «верхах» перед переходом на повышенную передачу и активнее «скатывается» по передачам вниз при замедлении движения. У режима S еще три разных подуровня, выбирай — не хочу. Режим G — расширяет внедорожные возможности мотоцикла за счет уменьшения проскальзывания сцепления при открытии дроссельной заслонки. Если и этого мало, то задействуется программа МТ — райдер управляет КП самостоятельно. Переключение осуществляется при помощи клавиш на руле под левой рукой. Приятный момент: из режимов D или S разрешается сходу перейти на ручное управление. Автоматическая «Африка» действительно не похожа на традиционные тяжелые эндуро. Казалось, «автомат» должен поставить крест на всех внедорожных свойствах этого мотоцикла, но DCT, наоборот, открывает новые дороги и возможности.