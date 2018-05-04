Тюнинг на Ниссан Лаурель — как «освежить» старый автомобиль

Автомобили серии Nissan Laurel были сняты с производства в 2002 году. Но до сих пор немалое их количество ездит по нашей стране. Небольшой качественный тюнинг и машина вновь приобретает выразительность и солидность, догоняя в оригинальности экстерьера более молодые иномарки. 1 История Nissan Laurel — постоянная погоня за популярностью Ниссан Laurel как автомобиль бизнес-класса впервые был презентован в далёком 1968 году. Это был четырёхдверный седан с двигателем мощностью 105 л/с. Механическая КП имела четыре ступени и была вскоре заменена на более удобную коробку автомат. К первому поколению данной машины относят и двухдверный хардтоп. В 1972 году выпуск этих моделей прекратился, и появились автомобили уже второго поколения с более совершенными характеристиками.

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Второе поколение отметилось в тех же типах кузова, однако их габариты были несколько расширены, а двигателю добавили ещё два цилиндра и довели их общее количество до шести. Третье поколение Nissan стало ещё более солидным. Увеличились габариты машины, добавилось комфорта в салон. К двум прежним типам кузова добавилось двухдверное купе.

Ниссан Лаурель двухдверное купе

Четвёртое и пятое поколение автомобиля выглядело совсем шикарно по тем временам. Габариты машины продолжали увеличиваться, линии кузова становились плавнее и выразительнее. Появился мощный турбированный двигатель. Шестое поколение Nissan Laurel C33 выпускалось уже в одном типе кузова — хардтоп с двигателями мощностью 1,8/2,0/2,5 литра. Некоторые модели оснащались дизелями мощностью 2,8 литров. Закончилась длинная история престижного авто в 2002 году на восьмом поколении машины. Всё это время конструкторы стремились сделать легковушку более престижной и обогнать в популярности Тойоту Марк 2.

2 Делаем простой и эффективный чип-тюнинг Nissan Laurel представляет из себя довольно солидную машину с крепким кузовом и мощным мотором. Но даже и ей не помешает современный чип-тюнинг, который оптимизирует работу машины. Сегодня в продаже имеются специальные микросхемы — Тюнинг Бокс, которые легко и просто устанавливаются и достаточно эффективны.

Специальная микросхема «Тюнинг Бокс»Тюнинг с помощью данной микросхемы никак не вмешивается в работу двигателя и не требует перепрограммирования ЭБУ (перед установкой Тюнинг Бокса рекомендуется диагностика ЭБУ). Он только регулирует поступающие сигналы и улучшает качество вспрыска, изменяя его количество в нужную сторону. Это самый безопасный тюнинг-процесс, снижающий расход топлива более чем на 10%. Работа микросхемы не приводит к преждевременному износу двигателя и повреждению его узлов.

Диагностика ЭБУТаким образом, ваш Nissan Лаурель становится более экономичным, начинает задействовать свои резервы. Микросхему Тюнинг Бокс подбирают к каждой модели индивидуально и устанавливают за несколько минут под капотом автомобиля. При необходимости её быстро демонтируют.

3 Как тюнинг оптики повышает безопасность на дороге Усовершенствование штатной оптики на своём автомобиле — процесс всегда интересный и увлекательный. Сегодня «ангельские глазки», специальные светящиеся кольца вокруг передних фар, пользуются необычайной популярностью. Они не только привлекают внимание к машине, делают её выразительнее, но и повышают безопасность при езде, ведь свет от них очень яркий, обращающий на себя внимание.

Усовершенствование штатной оптикиПодобный тюнинг Nissan Laurel начинают с приобретения бесцветных полых трубок, из которых изготавливают кольца. Для этого трубку нагревают с помощью обычного строительного фена и оборачивают вокруг банки, диаметр которой аналогичен диаметру фар. Затем в готовое кольцо вставляют цветные светодиоды, ножки которых соединяются методом пайки. Не забываем, что плюсовой контакт одного диода крепится к плюсовому контакту другого диода. С минусами тоже самое.

Цветные светодиоды для тюнингаДалее к контактам светодиодов припаиваем провода с балластным сопротивлением и всё, кольцо готово. Конечно, если вы не обладаете достаточными познаниями, то лучше посоветоваться с электриком, что и куда подсоединять. Для каждого автомобиля необходимо индивидуально подбирать цвет и яркость светодиодов. Можно использовать и готовые неоновые трубки, которые очень эффектно смотрятся на Nissan серии C33. Для «равновесия» рекомендуем произвести тонирование задних фонарей.

4 Делаем экстерьер автомобиля индивидуальным Среди многообразия различных марок и типов автомобилей на дороге сразу заметны машины, на которых нанесены аэрографические рисунки. Если вы хотите такой привлекательности, то дело за малым — выбрать рисунок и обратиться к специалисту. Лучше всего рисунок сделать на капоте. Он и виден со всех сторон, и имеет достаточную большую и ровную площадь. На таком «холсте» можно создать оригинальную композицию, настоящий шедевр.

Машина с аэрографическим рисунком Аэрография на авто должна сочетать достаточно чёткие линии, понятные контуры и лёгкую размытость общего рисунка. Опытный художник знает, какой рисунок более подходит к тому или иному типу кузова. Поэтому прислушайтесь к его мнению. Идеально для аэрографии подходит капот седана Nissan Laurel С33.

Аэрография на капоте седанаАэрография автомобиля имеет ещё и достаточно практическое значение. Она не только придаёт машине индивидуальность и отражает внутренний мир владельца, но и предохранит иномарку от возможного угона. Ведь авто с рисунком достаточно приметное, а перекрасить его будет стоить достаточно больших денег.