Крупнейший автомузей Австралии выставит на продажу 48 коллекционных машин

Крупнейший автомобильный музей Австралии — Gosford Classic Car Museum — выставит на торгах аукционного дома Pickles 48 коллекционных автомобилей. Среди представленных машин будут как модели для внутреннего рынка, так и классические европейские спорткары.

В частности, на продажу выставят некогда самый быстрый серийный немецкий автомобиль — Porsche 911 Turbo образца 1981 года. Спорткар оснащен 3,3-литровым «турбооппозитником» мощностью 300 лошадиных сил и способен разгоняться до первой «сотни» за 5,4 секунды.

Американская классика на аукционе будет представлена, например, Ford Mustang Boss 351. Это один из 1806 экземпляров модели, выпущенных в 1971 году, которую называют «последним настоящим масл-каром Ford». Купе с ярко-красным кузовом Bright Red укомплектовано 5,8-литровым «атмосферником» Cleveland V8, отдача которого составляет 330 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момент, а также четырехдиапазонным «автоматом». С места до 100 километров в час двухдверка способна разгоняться за 5,8 секунды.

Помимо этого, на аукционе выставят один из 30 экземпляров внедорожника Holden HZ Overlander, построенных на базе грузового фургона HZ Kingswood в период с 1977 по 1980 год. Автомобиль укомплектован мостами и раздаточной коробкой Dana, а также подключаемым полным приводом. В движение Holden HZ Overlander приводит 5,0-литровый двигатель V8, совмещенный с трехдиапазонной автоматической коробкой передач Hydramatic 400.