Volkswagen показал дорожную версию гоночного Golf

Volkswagen показал дорожную версию гоночного Golf Немецкий автомобильный гигант Volkswagen представит 9 мая на специальном мероприятии в Австрии концепт-кар под названием Golf GTI TCR — автомобиль, построенный на основе одноименного гоночного прототипа, который принимал участие в гонках международной туринговой серии TCR. Впоследствии этот концепт переродится в виде серийной модели, которая окажется одной из самых производительных дорожных версий Golf GTI в истории VW.

Приводить в движение дорожную модификацию гоночного «Гольфа» будет 2-литровый турбированный двигатель, выдающий 290 лошадиных сил. Связку ему составит 7-диапазонная роботизированная трансмиссия DSG, а также блокировка дифференциала на передней оси. «Максималка» автомобиля по предварительным данным будет равна около 264 километрам в час.

Дизайн серийного Golf GTI TCR будет выделяться в сравнении с другими версиями «Гольф» за счет более агрессивного аэродинамического пакета и крупных колесных дисков, а также спортивных акцентов в интерьере.