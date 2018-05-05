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Volkswagen показал дорожную версию гоночного Golf
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Volkswagen показал дорожную версию гоночного Golf 

Daily-Motor 21 минуту назад
Фото: Daily-Motor
Volkswagen показал дорожную версию гоночного Golf Немецкий автомобильный гигант Volkswagen представит 9 мая на специальном мероприятии в Австрии концепт-кар под названием Golf GTI TCR — автомобиль, построенный на основе одноименного гоночного прототипа, который принимал участие в гонках международной туринговой серии TCR. Впоследствии этот концепт переродится в виде серийной модели, которая окажется одной из самых производительных дорожных версий Golf GTI в истории VW.
Приводить в движение дорожную модификацию гоночного «Гольфа» будет 2-литровый турбированный двигатель, выдающий 290 лошадиных сил. Связку ему составит 7-диапазонная роботизированная трансмиссия DSG, а также блокировка дифференциала на передней оси. «Максималка» автомобиля по предварительным данным будет равна около 264 километрам в час.
Дизайн серийного Golf GTI TCR будет выделяться в сравнении с другими версиями «Гольф» за счет более агрессивного аэродинамического пакета и крупных колесных дисков, а также спортивных акцентов в интерьере.
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