Porsche Macan 2019 получит фары Panamera и начинку Cayenne

Чуть больше года назад немецкий производитель спортивных автомобилей и динамичных кроссоверов Porsche вывел на тесты рестайлинговую версию своего младшего представителя в классе SUV — Porsche Macan . Сегодня фотошпионам снова удалось поймать прототип новинки в свои объективы и, на удачу, автомобиль был практически лишен камуфляжа.

Точнее, защитная оклейка отсутствует на передней части кузова, поэтому мы можем разглядеть все детали освеженного «лица» Macan 2019. Автомобиль обзавелся новым бампером, иной решеткой радиатора и несколько измененными головными фарами. Тем не менее, мы можем заключить, что перемены носят очень умеренный характер и никак не изменяют привычной индивидуальности Macan.

В задней же части разработчикам определенно есть, что прятать от нашего любопытного взгляда, ведь периметр задних фар густо залеплен клейкой лентой, а если присмотреться получше, то станет ясно, что и задняя дверь в промежутке между фарами также заклеена. Это может означать только одно — Porsche одарит Macan 2019 единым длинным блоком задних фонарей во всю ширину кормы, как у второй генерации Panamera.

Естественно, не обойдется кроссовер и без последних технических решений Porsche. Так, вслед за Panamera, компактный SUV оснастят новой системой PCM, сенсорными дисплеями высокого разрешения, премиальной аудиосистемой и прогрессивной электроникой безопасности, включая ассистента движения ночью, помощника при перестроении и помощника при движении в пробках. Последние из указанных технологий используются на Cayenne 2018.

Кроме того, на повестке дня внедрение новых материалов отделки салона, новые цвета кузова, колесные диски и комплектации.

Одной из самых больших загадок в отношении Porsche Macan 2019 является гибридная силовая установка — решится ли производитель ввести ее в линейку или нет? Дебют фейслифтинга Macan намечен уже на этот год, не исключено, что новинку представят осенью.