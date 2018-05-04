Посмотрите, как Ford тестирует рамный пикап Ranger

Компания Ford показала на видео, как проходят испытания нового пикапа Ranger в различных климатических и дорожных условиях. Так, на ролике, размещенном на канале производителя в сети YouTube видно, что иногда, из-за сложности рельефа для обычного водителя, тестовым прототипом управляет компьютер.

На полигонах и вибростендах в штате Мичиган Ford проверяет работу подвески при движении по ухабистым дорогам, надежность крепления узлов и кузова автомобиля. На дамбе «Дэвиса» с шестипроцентным уклоном дороги оцениваются буксировочные возможности пикапа, в пустынных районах Австралии — аутбэках — внедорожные характеристики модели.