Ещё
Посмотрите, как Ford тестирует рамный пикап Ranger
Далее:
Читайте также:
Ещё

Посмотрите, как Ford тестирует рамный пикап Ranger 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Ford показала на видео, как проходят испытания нового пикапа Ranger в различных климатических и дорожных условиях. Так, на ролике, размещенном на канале производителя в сети YouTube видно, что иногда, из-за сложности рельефа для обычного водителя, тестовым прототипом управляет компьютер.
На полигонах и вибростендах в штате Мичиган Ford проверяет работу подвески при движении по ухабистым дорогам, надежность крепления узлов и кузова автомобиля. На дамбе «Дэвиса» с шестипроцентным уклоном дороги оцениваются буксировочные возможности пикапа, в пустынных районах Австралии — аутбэках — внедорожные характеристики модели.
Презентация пикапа Ford Ranger нового поколения состоялась на автосалоне в Детройте прошедшей зимой. Модель укомплектовали 2,3-литровым бензиновым турбомотором семейства EcoBoost, характеристики которого пока не раскрываются. Помимо этого, рамный пикап оснащен 10-диапазонным «автоматом» и системой подключаемого полного привода.
Motor.ru: последние новости
Bugatti готовит «противоречивую» версию Chiron Range Rover Velar получил еще два мотора Крупнейший автомузей Австралии выставит на продажу 48 коллекционных машин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»239
Какие требования ГИБДД можно не выполнять2
В России изменились правила техосмотра
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады368
Всем по карте: как изменились правила ТО1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение