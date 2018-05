Обновлённый Mercedes-Benz C-Class в России: без дизелей и универсала 

На официальном российском сайте Mercedes появились цены и комплектации рестайлинговой «цешки».

Самая доступная версия — C 180 — предлагается с прежним турбомотором 1.6 с отдачей в 150 л.с. Mercedes-Benz C 200 вместо двухлитрового двигателя теперь оснащается новой «турбочетверкой» 1.5, которая разработана совместно с компанией Renault . При этом мощность у этого мотора такая же, как у предшественника, — 184 л.с. На смену модификации С 250 пришел вариант С 300 с турбодвигателем 2.0 (258 вместо прежних 211 л.с.). А Mercedes-AMG C 43 у нас можно заказать с битурбированным двигателем V6 3.0, мощность которого выросла с 367 до 390 л.с. Все версии укомплектованы девятиступенчатым «автоматом» 9G-Tronic, C 180 и C 300 — заднеприводные, остальные «немцы» имеют полный привод. Кстати, модификация C 300 есть только у седана.