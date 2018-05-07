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Обновленный Mercedes-Benz C-Класса: российские цены
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Обновленный Mercedes-Benz C-Класса: российские цены
Вести.Ru
25 минут назад
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Вести.Ru
На официальном сайте
Mercedes-Benz
запущен конфигуратор для обновленного С-Класса. Изменения коснулись как оснащения, так и рублевых ценников. Вдобавок в России больше не продаются универсал и кабриолет.
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