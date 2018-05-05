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В России прекращается продажа универсалов и кабриолетов Mercedes
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В России прекращается продажа универсалов и кабриолетов Mercedes 

Мир24 32 минуты назад
Фото: Мир24
В России прекращена продажа универсалов и кабриолетов C-Class Mercedes-Benz, а также гибридных и дизельных версий, информирует «Авторевю».
Сокращение линейки доступных на российском рынке модификаций связано с обновлением Mercedes-Benz C-Class. В зависимости от комплектации и двигателя седан можно будет приобрести за 2,3-3,9 млн рублей, а за купе придется заплатить 2,6-4,2 млн рублей.
Напомним, седан и универсал C-Class после рестайлинга был представлен публике в марте на автосалоне в Женеве, а купе и кабриолет дебютировали весной 2018 года.
88-й Женевский автосалон открылся 6 марта в Швейцарии. Одна из самых крупных и старейших в мире выставок автомобильной промышленности проходит каждый год и считается главным местом презентации новинок от ведущих мировых автомобильных брендов.
В этом году в Женеве свои новинки показали 200 производителей из разных стран мира. Mercedes-Benz представил свой первый серийный электромобиль — кроссовер EQC, а также линейку дизель-электрических гибридов, в том числе C400d EQ Power, который способен на электротяге проезжать до 50 километров. Кроме того, немецкая компания выкатила новый Mercedes-Benz A-Class (W177), обновленный Mercedes-Benz C-Class и Mercedes-AMG C43, пикап Mercedes-Benz X-Class с 258-сильным дизелем V6, «бешеный» Гелик — Mercedes-AMG G 63, спортивный лифтбек Mercedes-AMG GT4, а также представительский седан Mercedes-Maybach S-Class.
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