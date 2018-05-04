Porsche Macan сделали подтяжку лица

Популярный кроссовер от Porsche выпускается с весны 2014 года. Пришло время для очередного обновления бестселлера. Однако серьезных изменений в техническом плане и во внешности автомобиля не будет. Заметнее всего у Macan переработана передняя часть кузова. Благодаря пересмотренной форме головной оптики, изменившемуся дизайну решетки радиатора и новому бамперу с тонким лезвием нижнего сплиттера кроссовер выглядит более агрессивно и задиристо.

Нет особых новшеств и в салоне. Шпионские снимки показывают, что центральная консоль по-прежнему изобилует мелким кнопками. Хотя расположение их может поменяться. Как и прежде, перед водителем выстроилась череда классических круглых приборов. Зато блок управления мультимедийной системой получит иное оформление. А также кроссовер обзаведется новейшей системой освещения салона — подобной оснащена новая Pamamera.