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Porsche Macan сделали подтяжку лица
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Porsche Macan сделали подтяжку лица 

Автомобили 48 минут назад
Фото: Автомобили
Популярный кроссовер от Porsche выпускается с весны 2014 года. Пришло время для очередного обновления бестселлера. Однако серьезных изменений в техническом плане и во внешности автомобиля не будет. Заметнее всего у Macan переработана передняя часть кузова. Благодаря пересмотренной форме головной оптики, изменившемуся дизайну решетки радиатора и новому бамперу с тонким лезвием нижнего сплиттера кроссовер выглядит более агрессивно и задиристо.
Нет особых новшеств и в салоне. Шпионские снимки показывают, что центральная консоль по-прежнему изобилует мелким кнопками. Хотя расположение их может поменяться. Как и прежде, перед водителем выстроилась череда классических круглых приборов. Зато блок управления мультимедийной системой получит иное оформление. А также кроссовер обзаведется новейшей системой освещения салона — подобной оснащена новая Pamamera.
Под капотом останутся все прежние двигатели, как бензиновые, так и дизельные «шестерки». С рестайлингом также появится гибридная версия, силовая установка которой состоит из бензинового ДВС и электромотора. Цены обещают подрасти, правда, самую малость — речь идет о нескольких сотен евро. Напомним, что на нашем рынке в данный момент продается Porsche Macan 2015 модельного года стоимостью от 3 512 000 руб.
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