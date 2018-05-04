Владельцам Mercedes 300 SL предложили обновить кузов

Для обладателей Mercedes 300 SL Gullwing стали доступны новые панели для кузова.

Это поколение купе от Mercedes в стиле купе стояло на производстве в период с 1954 по 1957 года. За это время было выпущено всего 1400 экземпляров раритета.

Теперь же его обладатели получили возможность обновить кузов, заказав необходимые панели от производителя. Все, что нужно сделать — это обратиться к местному официальному дилеру Mercedes.

Задачу упростит сообщение данных номера искомой панели кузова. Тогда можно будет подобрать подходящую запасную часть.

Обнародован и прейскурант по отдельным деталям. Например, замена левой передней панели обойдется почти в 12 тысяч евро.

Примерно также стоит и большинство остальных деталей обшивки. Самый дешевый вариант припал на элемент задней части кузова — примерно 3 тысячи евро.

На все заказываемые металлические детали производитель дает гарантию. Кроме того, не исключено, что сервис распространиться и на другие автомобили прошлых лет.