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Владельцам Mercedes 300 SL предложили обновить кузов
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Владельцам Mercedes 300 SL предложили обновить кузов 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
Для обладателей Mercedes 300 SL Gullwing стали доступны новые панели для кузова.
Это поколение купе от Mercedes в стиле купе стояло на производстве в период с 1954 по 1957 года. За это время было выпущено всего 1400 экземпляров раритета.
Теперь же его обладатели получили возможность обновить кузов, заказав необходимые панели от производителя. Все, что нужно сделать — это обратиться к местному официальному дилеру Mercedes.
Задачу упростит сообщение данных номера искомой панели кузова. Тогда можно будет подобрать подходящую запасную часть.
Обнародован и прейскурант по отдельным деталям. Например, замена левой передней панели обойдется почти в 12 тысяч евро.
Примерно также стоит и большинство остальных деталей обшивки. Самый дешевый вариант припал на элемент задней части кузова — примерно 3 тысячи евро.
На все заказываемые металлические детали производитель дает гарантию. Кроме того, не исключено, что сервис распространиться и на другие автомобили прошлых лет.
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