Неудачная афера: «дизельгейт» дошел до верхушки

Расследование крупнейшего за последние годы скандала в автомобильном мире — «дизельгейта» — вышло на новый уровень: суд в США хочет привлечь к ответственности экс-главу Volkswagen Мартина Винтеркорна . Также по делу проходят еще пять сотрудников концерна. Ранее немецкий автогигант уже пошел на выплату многомиллиардных компенсаций, чтобы нивелировать последствия громкого скандала.

Экс-главу Volkswagen обвиняют в сговоре с целью мошенничества в отношении американского правительства, а также в нарушении закона «О чистом воздухе». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы суда штата Мичиган. Согласно материалам дела, Винтеркорн знал о несоответствии двигателей стандартам и намеренно принял решение подделать результаты тестов выхлопной системы дизельных машин.

«Volkswagen обманывал американские регуляторы и обманывал американских потребителей в течение многих лет. Тот факт, что это преступное поведение, как утверждается, было благословлено на самых высоких уровнях, ужасен» — утверждается в документе.

Обвинительное заключение было выдвинуто 3 мая судом штата Мичиган по четырем пунктам нарушений федерального закона. Первый состоит в том, что экс-глава концерна якобы сговорился с другими старшими руководителями и сотрудниками Volkswagen, а остальные три связаны со схемой аферы.

Максимальное наказание за эти преступления варьируются от пяти лет тюрьмы и штрафа в размере $250 тыс. до 20 лет тюрьмы и штрафа в размере $25 тыс.

«Если вы попытаетесь обмануть Соединенные Штаты, то вы заплатите высокую цену», — цитируется в обвинительном акте Генпрокурор США Джефф Сейшн.

Несмотря на старания прокуратуры США, Винтеркорн вряд ли когда-либо предстанет перед судом. Министр юстиции Германии заявил, что бывший глава компании не будет отправлен в США, поскольку страна не выдает своих граждан странам за пределами Евросоюза

Это означает, что Винтеркорн не может быть арестован, если он не покинет Германию. Адвоката Винтеркорна, Феликс Доерр, рассказал деловой газете Handelsblatt , что тот был «удивлен» обвинениями.

Винтеркорн ушел со своего поста в компании после того, как вокруг Volkswagen разразился скандал мирового масштаба. Пост главы концерна он занимал с 2007 по 2015 гг.

«Сегодняшнее обвинение бывшего генерального директора Volkswagen AG Мартина Винтеркорна дает четкое представление о том, что предприятия как в США, так и за рубежом должны честно вести свой бизнес», — цитируется в обвинительном акте специальный агент ФБР Тимоти Слэйтер.

Скандал, названный «дизельгейтом», разразился осенью 2015 года, когда управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей концерна Volkswagen. Тесты показали большую концентрацию оксида азота (NOx) в выхлопе. В некоторых случаях этот показатель в 40 раз превышал допустимые в США значения. Провести подобную аферу удалось благодаря установке на автомобили специального ПО, занижающего показатели токсичности выхлопов.

Власти США обязали концерн отозвать 482 тыс. автомобилей Volkswagen и Audi , проданных в период с 2009 по 2015 годы. Всего в мире было реализовано 11 млн таких автомобилей. Также Южная Корея и ряд других стран ввели временный запрет на продажу нескольких моделей Volkswagen и Audi. Помимо этого волной скандала накрыло Skoda и даже BMW , которым пришлось отзывать свои автомобили по всему миру или доказывать непричастность к афере.

В марте 2017 года VW официально признал в американском суде свою вину в деле о дизельном скандале по трем уголовным обвинениям: подтасовка результатов тестирования с целью обмана властей США, препятствование осуществлению правосудия и сопровождающийся «липовыми» заявлениями импорт товаров.

В рамках своего соглашения с властями США немецкий автогигант обязался выплатить $2,8 млрд, а также согласился с наложением независимого надзора за производством машин на время испытательного срока, который составляет не менее трех лет.

Общий ущерб VW от скандала оценивается более чем в $25 млрд, включая выкуп транспортных средств, технические исправления и компенсацию потребителям.

Сотрудники компании, непосредственно причастные к скандалу, получили тюремные сроки. Бывший топ-менеджер Оливер Шмидт приговорен в США к семи годам заключения и денежному штрафу. Он получил максимально возможное наказание от федерального судьи в Детройте. Также за роль в «дизельгейте» бывший инженер Джеймс Лиэнг Volkswagen приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Именно он помогал немецкому автопроизводителю создать систему для обмана на испытаниях дизельных автомобилей.

Кроме того, автомобили немецкого концерна лишили ряда престижных титулов и наград. В частности, организаторы американской премии «Зеленый автомобиль года» журнала Green Car Journal приняли решение о лишении автомобилей Volkswagen Jetta TDI и Audi A3 TDI призов за первые места, которыми они были награждены в 2009 и 2010 годах соответственно.

Согласно официальному заявлению издателя Рона Когана, вышеупомянутые автомобили завоевали свои призы благодаря сочетанию сразу нескольких качеств: высокой топливной экономичности, хорошей управляемости и показателей уровня выбросов CO2, которые соответствовали требованиям законодательства 50 штатов. Однако в связи с открывшейся информацией учредители премии считают, что никакого морального права носить такие высокие звания эти автомобили не имеют. Представительства марок Volkswagen и Audi в США согласились с решением и вернули призы.