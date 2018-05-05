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Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от «Порше»
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Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от «Порше» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Мощный двигатель от "Порше" под капотом новейшего спорткупе Audi RS 5 скрывается за декоративной крышкой, частично выполненной из углепластика. Цена карбоновой штуковины такова, что руки владельца будут дрожать при каждом снятии облицовки.
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