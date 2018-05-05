Ещё
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от «Порше»
Далее:
Читайте также:
Найти
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от «Порше»
Вести.Ru
1 час назад
Комментарии
Фото:
Вести.Ru
Мощный двигатель от "
Порше
" под капотом новейшего спорткупе
Audi
RS 5 скрывается за декоративной крышкой, частично выполненной из углепластика. Цена карбоновой штуковины такова, что руки владельца будут дрожать при каждом снятии облицовки.
Вести.Ru: последние новости
Обновленный Range Rover Velar: больше моторов, шире оснащение
Новая BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости
У компании Kia появился электрический кроссовер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От гаишников хотели, чтобы они упали на колени»
383
Какие требования ГИБДД можно не выполнять
2
В России изменились правила техосмотра
Неудачная афера: «дизельгейт» дошел до верхушки
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады
370
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости
Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП
Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение