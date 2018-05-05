Российский ТОП-10 популярных кроссоверов 

Согласно отчету автоаналитиков "Автостата", в период январь-март российские автолюбители стали обладателями 157 229 новеньких кроссоверов, превысив на четверть прошлогодние показатели.
В марте в сегменте SUV было реализовано 62 261 автомобиль (+17,4%). По статистике первого квартала доля SUV на российском авторынке — 42%.
В обсуждаемом периоде мега популярной стала автомодель Hyundai Creta. Таких автомобилей было распродано 15 764 экземпляра (+39%). Второй результат у автомодели Renault Duster. Французские кроссоверы выбрали 10 270 российских автолюбителей.
Третьей стала еще одна автомодель вышеназванного автобренда — Renault Kaptur. Эти автомобили приобрели 7 659 раз (+27,5%).
KIA Sportage — четвертый в списке "любимчиков", с реализацией 7 590 машин (+47,5%). У пятого в рейтинге Volkswagen Tiguan продажи составили 7 308 автомобилей (+44,8%).
Также к ТОП-10 примкнули: LADA 4x4 (7 075 экз. +16,5%), Chevrolet Niva (6 646 экз. +0,6%) и Toyota RAV4 (6 646 экз. -6,7%), Mitsubishi Outlander (5 527 экз. +43,9%), а также Nissan X-Trail (5 255 экз. -6,3%).