Российский ТОП-10 популярных кроссоверов

Согласно отчету автоаналитиков "Автостата", в период январь-март российские автолюбители стали обладателями 157 229 новеньких кроссоверов, превысив на четверть прошлогодние показатели.

В марте в сегменте SUV было реализовано 62 261 автомобиль (+17,4%). По статистике первого квартала доля SUV на российском авторынке — 42%.

В обсуждаемом периоде мега популярной стала автомодель Hyundai Creta. Таких автомобилей было распродано 15 764 экземпляра (+39%). Второй результат у автомодели Renault Duster . Французские кроссоверы выбрали 10 270 российских автолюбителей.

Третьей стала еще одна автомодель вышеназванного автобренда — Renault Kaptur . Эти автомобили приобрели 7 659 раз (+27,5%).

KIA Sportage — четвертый в списке "любимчиков", с реализацией 7 590 машин (+47,5%). У пятого в рейтинге Volkswagen Tiguan продажи составили 7 308 автомобилей (+44,8%).