Chevrolet представил внедорожник Suburban RST

Американская компания Chevrolet официально представила полноразмерный внедорожник Suburban, оснащённый опциональным пакетом RST Performance Package. Автомобиль поступит в продажу летом 2018 года.

В движение большой и вместительный внедорожник Chevrolet Suburban RST Performance Package приводится 6,5-литровым двигателем V8 мощностью 420 лошадиных сил. Помимо этого, в оснащение машины входит подвеска Magnetic Ride Control и новая 10-диапазонная автоматическая трансмиссия Hydra-Matic.

В компании отмечают, что запуск внедорожника Chevrolet Suburban RST Performance Package напрямую связан с успехом модели Tahoe RST. Оба автомобиля предлагают «впечатляющую производительность и мощность», и призваны удовлетворить «потребности разных клиентов».

Также в компании рассказали, что автоматическая трансмиссия внедорожника Chevrolet Suburban RST Performance Package была модернизирована. В частности, «автомат» работает быстрее, что обеспечивает лучшее ускорение.

В арсенале полноразмерного внедорожника также значатся массивные 22-дюймовые колёсные диски с шинами 285/45 и новая выхлопная система фирмы Borla, более эффективные тормозные механизмы Brembo, с 6-поршневыми фиксированными алюминиевыми суппортами, окрашенными в красный цвет.

К сожалению, в настоящее время американская компания не огласила цены внедорожника Chevrolet Suburban с пакетом RST Performance Package. Сообщается, что продажи машины стартуют нынешним летом.