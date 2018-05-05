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Chevrolet представил внедорожник Suburban RST
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Chevrolet представил внедорожник Suburban RST 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Американская компания Chevrolet официально представила полноразмерный внедорожник Suburban, оснащённый опциональным пакетом RST Performance Package. Автомобиль поступит в продажу летом 2018 года.
В движение большой и вместительный внедорожник Chevrolet Suburban RST Performance Package приводится 6,5-литровым двигателем V8 мощностью 420 лошадиных сил. Помимо этого, в оснащение машины входит подвеска Magnetic Ride Control и новая 10-диапазонная автоматическая трансмиссия Hydra-Matic.
В компании отмечают, что запуск внедорожника Chevrolet Suburban RST Performance Package напрямую связан с успехом модели Tahoe RST. Оба автомобиля предлагают «впечатляющую производительность и мощность», и призваны удовлетворить «потребности разных клиентов».
Также в компании рассказали, что автоматическая трансмиссия внедорожника Chevrolet Suburban RST Performance Package была модернизирована. В частности, «автомат» работает быстрее, что обеспечивает лучшее ускорение.
В арсенале полноразмерного внедорожника также значатся массивные 22-дюймовые колёсные диски с шинами 285/45 и новая выхлопная система фирмы Borla, более эффективные тормозные механизмы Brembo, с 6-поршневыми фиксированными алюминиевыми суппортами, окрашенными в красный цвет.
К сожалению, в настоящее время американская компания не огласила цены внедорожника Chevrolet Suburban с пакетом RST Performance Package. Сообщается, что продажи машины стартуют нынешним летом.
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