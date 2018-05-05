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Представлена «заряженная» версия внедорожника Chevrolet Suburban RST
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Представлена «заряженная» версия внедорожника Chevrolet Suburban RST 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автогигант Chevrolet продемонстрировал «горячий» вариант большого вседорожника Suburban RST, который назвали Performance Package.
«Заряженную» модель выведут на североамериканский рынок этим летом.
Вместо стандартного двигателя объемом 5,3 литра и 8-скоростной автоматической коробки передач новый автомобиль оснастили 6,2-литровым силовым агрегатом V8, мощность которого 426 л.с., а сочетается с ним новейшая 10-ступенчатая трансмиссия.
Плюс к этому, модель получила адаптивную подвеску от Magnetic Ride и обновленные редукторы с иными передаточными числами. Также «проходимец» может похвастаться эксклюзивными 22-дюймовыми «катками», мощными тормозами от Brembo и прямоточным «глушаком» Borla.
Добавим, что версия RST Performance Package будет доступна и для модели Tahoe, которая с пакетом доработок сможет ускоряться с 0 до 100 км/ч лишь за 5,8 сек.
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