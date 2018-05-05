Представлена «заряженная» версия внедорожника Chevrolet Suburban RST 

Автогигант Chevrolet продемонстрировал «горячий» вариант большого вседорожника Suburban RST, который назвали Performance Package.
«Заряженную» модель выведут на североамериканский рынок этим летом.
Вместо стандартного двигателя объемом 5,3 литра и 8-скоростной автоматической коробки передач новый автомобиль оснастили 6,2-литровым силовым агрегатом V8, мощность которого 426 л.с., а сочетается с ним новейшая 10-ступенчатая трансмиссия.
Плюс к этому, модель получила адаптивную подвеску от Magnetic Ride и обновленные редукторы с иными передаточными числами. Также «проходимец» может похвастаться эксклюзивными 22-дюймовыми «катками», мощными тормозами от Brembo и прямоточным «глушаком» Borla.
Добавим, что версия RST Performance Package будет доступна и для модели Tahoe, которая с пакетом доработок сможет ускоряться с 0 до 100 км/ч лишь за 5,8 сек.