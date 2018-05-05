Культовые трехдверные внедорожники

Давайте будем откровенными: огромные внедорожники на хороших дорогах вряд ли смогут выполнять обязанности семейного автомобиля лучше минивена. Если же речь идет о настоящем бездорожье, то легкий вес и короткая база придадут водителю гораздо больше уверенности. В общем, три двери — это порой реально здорово! Ведь следующие десять внедорожников даже в таком усеченном виде стали легендами.

Этим братьям-близнецам обязан нынче весь класс спортивных кроссоверов — ведь первый в истории представитель данного сегмента, GMC Typhoon, появился именно на базе GMC S-15 Jimmy. Но, в отличие от большинства нынешних кроссоверов, S-15 не боялся выезжать на бездорожье и был обут в довольно «зубастую» резину. Обратите внимание, что в качестве основы для спортивного внедорожника был выбран именно трехдверный автомобиль, ибо излишества в спорте точно ни к чему. Ну, а если говорить про саму «основу» для Typhoon в лице S-15/S-10, то она продержалась на конвейере с начала 80-х по начало 90-х годов, будучи вытесненной пятидверным мейнстримом.

Раз уж зашел разговор о спорте, как тут не вспомнить один из самых спортивных внедорожников компании Mitsubishi, который создавался с целью омологации для марафона «Париж-Дакар». Выпуск специфической модели Pajero Evolution осуществлялся японцами с 1997 по 1999 год. За это время, как и требуется по регламенту, было построено две с половиной тысячи внедорожников. Каждый из них был оснащен 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 280 лошадиных сил, а вот коробки передач от машины к машине были разными — хотя версии с «механикой» отыскать нынче гораздо сложнее. Pajero Evolution, как и задумывалось изначально, был доминирующей силой в «Париж-Дакаре» ведь в его конструкции изначально не было ничего лишнего.

Впрочем, три двери — это отличный вариант не только для спортивного внедорожника или заготовки под него. Вернемся к истокам: как только первые полноприводные вездеходы начали менять брезентовые крыши на металлические, они все равно продолжали оставаться короткобазными, трехдверными наследниками военных машин, что положительно сказывалось на их геометрической проходимости. По этой причине первый «крытый» Land Cruiser FJ40 был в разы популярнее, чем его пятидверный собрат (о существовании которого знают далеко не все). По этой же причине трехдверный оригинальный «Крузер» выпускался вплоть до 2001 года (!), а пятидверный сдулся еще в 60-е.

Правопреемник армейского «Виллиса», Jeep CJ , защищал седоков от непогоды только брезентовой крышей, но если боковые двери все же были установлены, то в общей сложности их на машине насчитывалось три штуки. Ту же традицию соблюдал и Wrangler первого поколения, будучи все еще очень похожим на своего деда Willys. Лишь с предыдущим, третьим поколением Wrangler нарисовалась длинная версия Unlimited с пятью дверями, которая несколько перекроила классические очертания внедорожника. ё Range Rover

А вот Range Rover, похоже, наоборот старается вернуться к корням — во всяком случае, представленный в Женеве флагманский Range Rover SV Coupe на это намекает. Оригинальный же Range Rover, выпуск которого начался в 1970 году, был именно трехдверным (условно трехдверным — задняя дверь состояла из опускаемого вниз бортика и поднимающейся вверх секции со стеклом). Пару дополнительных дверей на Range Rover установили лишь в 1981-ом.

Распашная задняя «калитка» была еще у одного внедорожника, на задний ряд которого было попасть чуть сложнее — Dodge Ramcharger. Большой трехдверный внедорожник производили с 1974 по 1994 год (если не считать Ramcharger специально для рынка Мексики, представляющий собой трехдверный Dodge Durango первого поколения) и оснащали преимущественно двигателями V8 — для первого поколения была доступна и рядная «шестерка». Появился Ramcharger неслучайно — это был ответ концерна Chrysler на…

Среди американских трехдверных внедорожников Ford Bronco на особом счету. Выпускавшийся с 1966 по 1996 год, он не только составил достойную конкуренцию японским конкурентам (речь идет, прежде всего, о том же Land Cruiser), но и затеял гонку вооружений, заставив GM и Chrysler обратить внимание на новый класс, который пришелся по вкусу молодежи. Ощутимый вклад Bronco в историю марки не остался незамеченным — уже в конце следующего года будет представлен абсолютно новый Bronco, который, по имеющейся на данный момент информации, будет построен на шасси последнего Ford Ranger

Еще одна легенда, которую в скором времени ждет перерождение — Suzuki Jimny. Недавно компания Suzuki сообщила о прекращении производства последнего на сегодня поколения Jimny, которое без существенных изменений прожило на конвейере, страшно представить, с 1998 года, однако заверила, что новое поколение уже на подходе, и оно не будет уступать предшественнику во внедорожных способностях. Компьютерные изображения машины уже в сеть утекли — осталось дождаться официальной премьеры.

А вот чьего возрождения ждать точно не приходится, так это харизматичного VehiCROSS производства Isuzu. Как и Pajero Evolution, он выпускался с 1997 по 1999 год, однако не грезил автоспортом, а просто был вещью в себе. Под капотом — 3,2-литровый (или 3,5-литровый) V6, который разгонял крутящий момент по осям через четырехступенчатый «автомат». Кстати, хотя машина создавалась не для гонок, в «Дакаре» VehiCROSS все-таки побеждал: второй и четвертый спецучасток марафона 1998 года был именно за причудливым трехдверником Isuzu.

Да, «Нива» бывает пятидверной или даже пикапом. Но классическая версия модели может быть только трехдверной — именно такой ее задумывали изначально. За счет своей короткой базы и системы полного привода маленький советский внедорожник подчас мог залезть туда, куда не рискнул бы соваться более крупный и мощный аналог. Возможно, этому аналогу просто следует отбросить пару лишних дверей?