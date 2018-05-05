Ford на базе Bronco выпустит новый компактный внедорожник

Автопроизводитель Ford в скором времени планирует выпустить очередную новинку на базе платформы Bronko.

Дизайнерами уже создан рендер, который содержит довольно подробное описание компактного внедорожника. Рендер был представлен изданием Motor 1, на нем отчетливо видно что автомобиль будет создан в ретро— стиле и получит довольно угловатый кузов, круглые фары и полный привод.

Под капотом, по мнению экспертов, будут расположены двигатели с турбонадувом EcoBoost, которые входят в серию компактных двигателей.

О сроках и стоимости автоновинки говорить довольно рано, пока она находится только на стадии разработки.