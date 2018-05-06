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Представлены скетчи 290-сильного Volkswagen Golf GTI TCR
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Представлены скетчи 290-сильного Volkswagen Golf GTI TCR 

Car.ru 31 минуту назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Volkswagen анонсировал дебют «заряженной» версии хэтчбека Golf GTI TCR.
Самая мощная модификация известного автомобиля, которая укомплектована 290-сильным движком, будет представлена мировой общественности на фестивале GTI, который состоится в Австрии.
В ожидание этого мероприятия концерн опубликовал первые эскизы хот-хэтча. Отметим, что в подкапотном пространстве автомобиля расположится движок с наддувом на 4 цилиндра, производительность которого 290 л.с. при пиковом крутящем моменте 370 Нм.
Кроме того, «заряженный» хэтч оснастили двухдисковым роботом DSG, который имеет дифференциал с блокировкой. Однако, пока динамические характеристики машины неизвестны.
Предполагается, что с места до первой сотни автомобиль будет стартовать менее чем за 5 секунд. Отметка предельной скорости модели будет 250 км/ч, а при отключенном ограничителе — 264 км/ч.
Также «заряженный» хэтчбек получит «хищный» аэродинамический обвес, заниженную подвеску и мощные тормозные механизмы.
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