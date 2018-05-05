Volkswagen анонсировал премьеру 290-сильного Golf GTI TCR

Немецкая компания Volkswagen официально анонсировала мировую премьеру «заряженного» хэтчбека Golf GTI TCR. Самая мощная версия популярной модели, оснащённая 290-сильным двигателем, публично дебютирует в рамках фестиваля GTI, который пройдёт на берегу австрийского озера Вёртер-Зе.

По этому поводу немецкий производитель опубликовал первые официальные эскизы хот-хэтча. Известно, что машина оснащена 2,0-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем с наддувом, который развивает 290 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента.

Также в оснащение «заряженного» хэтча Volkswagen Golf GTI TCR входит двухдисковый «робот» DSG, оснащённым дифференциалом с блокировкой. К сожалению, в настоящий момент динамические характеристики автомобиля не сообщаются.

Ожидается, что спринт с 0 до 100 км/ч модель Volkswagen Golf GTI TCR будет делать менее чем за пять минут. В свою очередь, максимальная скорость автомобиля составит 250 км/ч, или 264 км/ч, если отключить ограничитель. От обычного хэтчбека «заряженный» Volkswagen Golf GTI TCR будет также отличаться агрессивным аэродинамическим обвесом, заниженной подвеской и более мощными тормозами.