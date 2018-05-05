Mercedes приготовил новое видео по седану CLS450

Ролик по роскошному седану Mercedes CLS450 уже выложили в сети. Потенциальные покупатели имеют возможность оценить все достоинства автомобиля.

По скорости CLS450 может уступать некоторым своим собратьям. Однако этот параметр компенсируется роскошью, которая ожидает водителя и его пассажиров во время путешествия.

На машине установлен вполне скромный мотор с объемом в 3 литра, опцией турбонаддува и поддержкой электроустановки. Вся эта система способна выдавать мощность в 362 лошадиные силы, что вполне достаточно для автомобиля такого класса.

Для разгона на 100 километров хватит менее 5 секунд. Скоростной максимум в 200 километров в час будет преодолен за 11 секунд, но возможны варианты в зависимости от комплектации.

Остается добавить, что вскоре ожидается новая премьера от Mercedes-AMG. Должен появиться новый вариант, который отличает улучшенный мотор с гибридной составляющей общей мощностью в 450 лошадиных сил.