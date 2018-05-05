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Mercedes приготовил новое видео по седану CLS450
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Mercedes приготовил новое видео по седану CLS450 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Ролик по роскошному седану Mercedes CLS450 уже выложили в сети. Потенциальные покупатели имеют возможность оценить все достоинства автомобиля.
По скорости CLS450 может уступать некоторым своим собратьям. Однако этот параметр компенсируется роскошью, которая ожидает водителя и его пассажиров во время путешествия.
На машине установлен вполне скромный мотор с объемом в 3 литра, опцией турбонаддува и поддержкой электроустановки. Вся эта система способна выдавать мощность в 362 лошадиные силы, что вполне достаточно для автомобиля такого класса.
Для разгона на 100 километров хватит менее 5 секунд. Скоростной максимум в 200 километров в час будет преодолен за 11 секунд, но возможны варианты в зависимости от комплектации.
Остается добавить, что вскоре ожидается новая премьера от Mercedes-AMG. Должен появиться новый вариант, который отличает улучшенный мотор с гибридной составляющей общей мощностью в 450 лошадиных сил.
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