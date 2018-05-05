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СМИ: компания Ford и китайская Zotye откроют совместное предприятие в КНР
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СМИ: компания Ford и китайская Zotye откроют совместное предприятие в КНР 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 5 мая. /ТАСС/. Американский автомобильный концерн Ford и китайская компания Zоtye договорились о создании на территории КНР совместного автопредприятия. Об этом в субботу сообщило информационное агентство Синьхуа.
"Автопроизводители Ford и Zоtye создадут совместное предприятие по выпуску автомобилей для китайского рынка", — говорится в сообщении.
Уставной капитал будущей компании составит $20 млн Американский и китайский автоконцерны получат по 50% ее акций. Выпуск автомобилей будет осуществляться на территории провинции Чжэцзян (восток КНР).
В конце 2017 года автоконцерн Ford объявил о создании с Anhui Zotye Automobile совместного предприятия по производству электромобилей для китайского рынка. План предусматривает выпуск к 2025 году 15 различных моделей.
Ford является одним из самых крупных автопроизводителй в мире. В 2017 году корпорация продала на китайском рынке около 1,2 млн машин.
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