Opel Grandland X ожидает несколько новых двигателей

В первую очередь, речь идет о 1.5-литровом дизельном двигателе с отдачей в 130 «лошадей». Главной особенностью подобного силового агрегата выступает повышенная экономичность, например, в паре с восьмиступенчатым «автоматом» расход дизельного топлива не превышает 4.0 литров на 100 км. Подобный агрегат в настоящее время устанавливается на новый Peugeot 3008

Вторым новым двигателем станет еще один дизель с объемом цилиндров 2.0 литра и мощностью 177 «лошадей». Оба силовых агрегата соответствуют стандарту Евро-6, вводимому в странах Евросоюза в качестве обязательного.

В будущем для модели предусмотрят и гибридную силовую установку, но произойдет это только в 2020-2021 году. Никаких официальных данных по составу гибридного агрегата нет, но независимые аналитики предполагают, что Opel Grandland X станет обладателем системы от DS 7 Crossback, обладающего суммарной отдачей в 300 лошадиных сил.

Отметим, что за первые два месяца текущего года в Европе было реализовано около 10.1 тысячи экземпляров Opel Grandland X, что можно считать показателем признания и успеха модели на рынке.