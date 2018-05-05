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Opel Grandland X ожидает несколько новых двигателей
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Opel Grandland X ожидает несколько новых двигателей 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Появившийся в продаже в 2017 году новый кроссовер Opel Grandland X в ближайшее время получит сразу несколько новых силовых агрегатов. Поскольку немецкий производитель был приобретен концерном Groupe PSA (Peugeot, Citroen, DS), то и моторы будут французскими.
В первую очередь, речь идет о 1.5-литровом дизельном двигателе с отдачей в 130 «лошадей». Главной особенностью подобного силового агрегата выступает повышенная экономичность, например, в паре с восьмиступенчатым «автоматом» расход дизельного топлива не превышает 4.0 литров на 100 км. Подобный агрегат в настоящее время устанавливается на новый Peugeot 3008.
Вторым новым двигателем станет еще один дизель с объемом цилиндров 2.0 литра и мощностью 177 «лошадей». Оба силовых агрегата соответствуют стандарту Евро-6, вводимому в странах Евросоюза в качестве обязательного.
В будущем для модели предусмотрят и гибридную силовую установку, но произойдет это только в 2020-2021 году. Никаких официальных данных по составу гибридного агрегата нет, но независимые аналитики предполагают, что Opel Grandland X станет обладателем системы от DS 7 Crossback, обладающего суммарной отдачей в 300 лошадиных сил.
Отметим, что за первые два месяца текущего года в Европе было реализовано около 10.1 тысячи экземпляров Opel Grandland X, что можно считать показателем признания и успеха модели на рынке.
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