Будущие версии Mercedes GLS, GLB и EQ C тестируют в Германии 

Много кроссоверов не бывает — именно так считают в Mercedes-Benz, и какой бы размер кузова или тип силовой установки не понадобился покупателю, у трехлучевой звезды обязательно найдется соответствующее предложение. Во всяком случае, уже совсем скоро будет именно так, ведь компания тестирует целых три новеньких члена своего семейства моделей SUV: флагманский GLS, вместительный GLB и электрический EQ C, и автомобили вновь попались на глаза видео-шпионам.
Говоря о GLB, опишем эту совершенно новую модель в линейке производителя, как куда более практичная альтернатива компактному GLA Классу. Неся утилитарные черты и имея угловатый кузов с длинной ровной крышей, этот кроссовер больше похож на своего рода внедорожный минивэн, не исключено, что с семиместным салоном. В основе GLB лежит платформа MFA2, версия которой уже дала жизнь новому А-Классу. Эти автомобили разделят техническую составляющую и моторы, а также цифровую «приборку».
Бесшумно преодолевающий километры на крейсерской скорости электромобиль EQ C выглядит примерно таким же по размерам, как и GLB, но с более изящным профилем и покатой крышей. Пока что мы знаем совсем не много о серийной версии концепта Generation EQ, но если ориентироваться на прототип, то можно ожидать, что кросс получит два электромотора (по одному на каждой оси) общей мощностью 402 л.с. и с крутящим моментом 700 Нм. Запас хода не менее 500 км на одном заряде.
https://youtu.be/9LZjPJ-kEGE
И, наконец, поражающий улицы своими гаргантюанскими габаритами флагманский Mercedes GLS нового поколения, как кажется, стилистически не отбивается от стаи своих соплеменников. Следующая генерация большого люксового SUV станет еще крупнее, но благодаря «переезду» на новую платформу, будет легче предшественника. Кроме того, новинка станет базой для ультра-роскошного внедорожника Maybach, предвосхищенного оригинальным концептом Vision Ultimate Luxury.