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Buick Enspire — потрясающий дизайн и прогрессивные технологии от старейшей американской марки
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Buick Enspire — потрясающий дизайн и прогрессивные технологии от старейшей американской марки 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Американский бренд Buick, весьма популярный в Китае, представил на суд местной публики во время Пекинского автосалона 2018 свой новый концепт, которым, конечно же, оказался кроссовер. С помощью новых форм и подхода к дизайну экстерьера и салона старейшая из действующих американская фирма по производству автомобилей намерена утвердить и расширить свое присутствие на самом большом рынке мира.
Новый Buick Enspire, бесспорно, хорош внешне, а также оснащен весьма прогрессивной силовой установкой, питаемой от электричества и выдаюзей целых 550 лошадиных сил мощности. Несмотря на такой здоровый аппетит, кроссовер Buick способен проехать на одном заряде батареи практически 600 километров, причем первую сотню км в час модель разовьет лишь за 4 секунды. Что интересно, до 80% заряда опустошенной батареи можно восполнить всего за 40 минут.
Кроме демонстрации продвинутых решений технического характера, Enspire Concept задает новую парадигму дизайна производителя. Широкая решетка радиатора и супер-узкая головная оптика на светодиодах, объединенная со стреловидными хромированными вставками, придают автомобилю динамичный и, в то же время, элегантный внешний вид. Ниже фар расположились большие воздухозаборники обтекаемой формы.
Если посмотреть на концепт сбоку, то можно подумать, что его создатели вдохновлялись некогда популярными идеями биодизайна — профиль машины изобилует плавными линиями и чем-то напоминает готовящуюся к прыжку хищную кошку с мускулистыми «бедрами». В соответствии с последними тенденциями, задние стойки кроссовера словно разрезаны, образуя «парящую» крышу. Всю ширину кормы Enspire опоясывает линия задних фонарей.
Заглянув в салон Buick Enspire, нас встретит стильное внутреннее убранство, очень футуристичное, но, при этом, очень гармоничное и самодостаточное, не вызывающее отторжения. Сам производитель называет эту концепцию «окружающий горизонт», поскольку вся площадь лобового стекла представляет собой не что иное, как огромный проекционный дисплей, который буквально дополняет реальность, видимую с места водителя, различными указателями и подсказками. Тем не менее, автомобиль не лишен привычного медиа-комплекса на центральный консоли.
Интерьер Buick Enspire отделан замшей и натуральным деревом, потакая страсти китайских автомобилистов к роскошным мелочам и престижным материалам.
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