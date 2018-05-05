Китайцы продолжают клонировать: Jaguar или Hanteng?

Нет, не то, чтобы мы могли назвать себя ханжами, или наоборот искренне удивлены тому, что, оказывается, китайские автопроизводители копируют дизайн западных машин — конечно нет. Восточная привычка, назовем это слабостью к подражанию, известна давно, однако каждый раз мы считаем нужным указывать на это, дабы «героев» знали в лицо.

Кроме того, на сей раз отличилась компания, чьим ближайшим родственником является производитель Zotye, известный на весь мир своей копией Porsche Macan . Итак, знакомьтесь с новым кроссовером под именем Hanteng, источником вдохновения при создании которого послужил английский Jaguar F-Pace. Вообще, корпорации JLR не привыкать к такого рода новостям, ведь в Китае уже несколько лет как продается копия Evoque от Landwind.