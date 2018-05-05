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Rolls-Royсe Cullinan увидим через неделю
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Rolls-Royсe Cullinan увидим через неделю 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Представители люксового британского бренда Rolls-Royce объявили через соцсеть Twitter о дате презентации своего первого представителя SUV-семейства Rolls-Royсe Cullinan и опубликовали фото прямо со сборочного конвейера. Публичная демонстрация модели состоится через неделю, 10 мая.
На сегодняшний день в нашем распоряжении имеются только шпионские изображения закамуфлированного кроссовера, полученные во время дорожных испытаний модели. Вся техническая информация носит исключительно неофициальный характер.
Например, ожидается, что новинка построена на единой платформе с новым Rolls-Royce Phantom и использует идентичный с ним 6.75-литровый бензиновый двигатель с двумя турбинами, выдающий 570 «лошадей» мощности и работающий в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Если лимузин имеет задний привод, то для кроссовера предусматривается наличие двух ведущих осей, что обеспечит более высокий уровень проходимости.
Новинка получит самое эффектное и дорогостоящее оформление интерьера, а ориентировочный ценник «британца» будет составлять около 300 тысяч долларов в базовой комплектации. В качестве основного конкурента для Rolls-Royce Cullinan рассматривается еще один английский автомобиль аналогичного класса Bentley Bentayga.
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