Audi предложил потрогать свой Q8

Пиарщики из Ингольштадта, в порыве достучаться до сердец автомобилистов в преддверии дебюта купеобразного кроссовера Audi Q8, добрались до весьма экзотических маркетинговых акций. Новинку представят только в июне, а пока производитель пригласил немецкого блоггера Сандру Шинк на «свидание вслепую» с грядущей моделью.

Дабы усилить сюрреалистичные ощущения от чего-то большого и неизведанного, Audi Q8 оклеили флуоресцентной лентой. К сожалению, никаких подробностей технического характера о новом кроссовере купе озвучено не было, за исключением того, что длина кузова Q8 на 30 мм больше, чем у Audi Q7 — это действительно очень большой автомобиль.

https://youtu.be/GmxYPpg52Yc

Идя по стопам BMW X6 и Mercedes GLE Coupe, новинка от Audi щеголяет покатой крышей, прижимающейся к хвостовой части. Также блоггеру позволили запрыгнуть в салон автомобиля и она смогла определить, что многие элементы ей уже знакомы по представительскому седану A8, который она посещала на аналогичном странном перформансе год назад.

До июньского релиза Audi Q8 еще целый месяц, поэтому мы даже боимся предположить, какие сюрпризы нам готовят рекламщики производителя. Надеемся, что все будет в разумных, а главное, законных рамках.