Volkswagen Tiguan Coupe представят через год

Если верить последним слухам, немецкий автогигант Volkswagen намерен пополнить ассортимент своего именного бренда модификациями традиционных кроссоверов в кузове купе. В таком случае, «нормальный» SUV будет служить целям практически-настроенных автомобилистов, а версия купе явится альтернативой для поклонников имиджевых решений, больше пекущихся о собственном стиле, нежели о вместительности.

Французское издание Automobile Magazine рапортует, что всего через год Volkswagen выведет в свет новенький Tiguan Coupe (название модели пока не является официальным), который сохранит пять дверей, однако обзаведется куда более спортивными чертами, нежели традиционный собрат VW Tiguan второго поколения, весьма популярный во многих странах мира, включая и Россию.

Несмотря на эксклюзивный, эмоциональный внешний вид, свое внутреннее убранство компактный кроссовер-купе полностью унаследует от стандартной версии, хотя не исключается появление более престижного варианта отделки, который бы согласовался с броским экстерьером модели. Состав силовых агрегатов и коробок передач также достанется Tiguan Coupe от обычного Tiguan. Возможно, представляя более дорогой сегмент (новинка будет дороже примерно на 10%), Тигуан Купе уже в базе получит полный привод и по-спортивному жесткие настройки подвески.

Напомним, что пять лет назад Volkswagen показал миру концепт CrossBlue Coupe (более крупного класса, чем Tiguan, на фото), но до сих пор так и не пустил его в серию. Таким образом, стоит воспринимать новость с большой долей скептицизма — нет никаких подтверждений, что информация от французского журнала является правдивой, к тому же, в публикации не указан источник «инсайда».

В то же время, не стоит забывать и о том, что компания из Вольфсбурга намерена исследовать самые нетрадиционные для себя ниши — недавно был официально подтвержден запуск в серию в 2020 году кроссовера-кабриолета на базе T-Roc, так что на кросс-купе у VW и подавно хватит амбиций.CrossBlue Coup