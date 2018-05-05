Chevrolet помог Porsche установить собственный скоростной рекорд

Событие произошло на трасе в Нюрбургринге. У Chevrolet было окно, когда появился Porsche

GM планировала использовать трассу для испытания новенького Corvette ZR1. Однако во время перерыва на дистанцию вышел Porsche 911 GT3 RS.

Одного часа немецкому автомобилю хватило на то, чтобы установить для Porsche рекорд скорости на круге. В результате нескольких попыток было зафиксировано решающее время — 56 секунд.

При этом на весь процесс гонок ушло примерно полчаса. Как отмечают специалисты Porsche, персонал, отвечающий за Chevrolet, был очень удивлен увиденными результатами.

Известно, что для чистоты фиксации рекорда было использовано несколько секундомеров. При этом экземпляр от Porsche специально не проводил каких-либо предварительных тестовых заездов.

Отметим, что ранее средний результат заездов автомобилей от Porsche выходил за семь секунд, затрачиваемых на прохождение круга. Теперь же время значительно улучшено.