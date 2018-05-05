Chevy Suburban RST: мощнейшая «баржа» для дорог и направлений

Suburban RST от Chevrolet — это очень большой и быстрый внедорожник.

Suburban RST заимствует почти все стилистические решения у Tahoe. На нём те же 22-дюймовые колёса с резиной Bridgestone P285/45R 22. Стоит и выхлопная система Borla Performance Dual-Side Exit, которая должна придавать двигателю V8 ещё более хриплых тонов.

Suburban RST оснащён 6,2-литровым V8. Он стыкуется с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Этот двигатель дарит 420 лошадиных сил и 623 Нм крутящего момента. Как видите, отличные показатели достигнуты Suburban RST также получает подвеску Magnetic Ride Control.

«Suburban RST Performance Package обеспечивает высочайшие стандарты ускорения, торможения и сцепления с дорогой, — сказал Эрик Станчак, главный инженер полноразмерных полноприводников Chevrolet. — Когда вы хотите расслабиться, он очень утончён, отличаясь исключительным комфортом при езде и тишиной в салоне».

Наряду с уже упомянутым выхлопом Borla, Chevy предлагает несколько других опций. Покупатели могут, к примеру, тормоза Brembo заказать.

В «Шеви» не уточнили, сколько будет стоить Suburban RST. Точно такой же пробел и в плане информации о сроках появления машины в салонах официальных дилеров марки.