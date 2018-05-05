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За первый квартал в РФ было продано более 46 тыс. подержанных минивэнов
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За первый квартал в РФ было продано более 46 тыс. подержанных минивэнов 

«Автостат Инфо» 47 минут назад
По данным «Автостат Инфо», на рынке автомобилей с пробегом в России за первый квартал 2018 года было реализовано 46 336 минивэнов. Это лишь на 1% больше результата перепродаж прошлого года — 45 891 ед.
LADA Largus — самая востребованная модель на вторичном рынке минивэнов. В первом квартале этого года россияне приобрели 4537 «Ларгусов» с пробегом, что на 30% больше, чем годом ранее — 3498 ед. авто. Второе место в рейтинге сегмента занимает Nissan Note — 3302 перепроданных авто. Спрос на эту модель вырос в сравнении с прошлым годом на 11,6% (годом ранее было продано 2958 б/у Nissan Note). На третьем месте среди минивэнов с пробегом расположилась модель Ford Fusion, перепродажи которой увеличились в отчетный период на 0,3% и составили 3120 ед. против 3111 шт. В первой «пятерке» рейтинга представлены также Toyota Ipsum и Opel Zafira. С января по март 2018 года включительно в России было продано 1669 подержанных Toyota Ipsum (-15%) и 1645 ед. Opel Zafira с пробегом (-0,2%).
ТОП-10 рынка б/у минивэнов в первом квартале этого года составили, по данным «Автостат Инфо», такие модели как:
Toyota Probox — 1441 ед. (+4,8%),
Toyota Wish — 1426 авто (+14,2%),
Renault Megane Scenic — 1391 авто (-0,9%),
Nissan Serena — 1226 ед. (+4%),
Nissan Cube — 1118 авто (-5%).
За первые три месяца 2018 года покупатели в России приобрели, согласно данным «Автостат Инфо», 1 121 235 б/у легковушек. Это на 1,5% меньше результата за прошлый год — 1 138 051 ед.
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