Geely Automobile увеличит выпуск «смартфон-кроссоверов» Lynk & Co до 200 тысяч единиц в год 

Концерн Geely наращивает производство автомобилей под маркой Lynk & Co в Китае. На заводе в Чжанцзякоу запустили дополнительную производственную линию, которая даст работу еще 1200 рабочим. До настоящего времени на заводе работали около 1800 человек. Кроме того, в кузовном цехе заняты 300 роботов. По планам автопроизводителя, рост мощностей позволит выпускать до 200 тысяч автомобилей в год. Марка Lynk & Co — это совместная разработка Geely и Volvo , которая произвела фурор в первый же день продаж. В октябре 2017 года за 2 минуты поступило 6 тысяч заявок на кроссовер Lynk & Co 01.