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Geely увеличит производство бестселлера Lynk&Co 01
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Geely увеличит производство бестселлера Lynk&Co 01 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Китайская автомобильная компания Geely сообщила о планах по увеличению объемов производства своего кроссовера-бестселлера — Lynk&Co 01. Первый кроссовер под данным брендом оказался очень популярен среди молодежной аудитории КНР, поэтому было принято решение об увеличении объема его выпуска.
Для осуществления этой задачи было нанято дополнительно 1200 новых сотрудников на завод, а также задействовано более 300 новых роботов сборки.
В результате с конвейера предприятия Geely, выпускающего кроссовер Lynk&Co 01, ежегодно будет сходить до 200 тысяч единиц этой модели.
Напомним, что на китайском авторынке кроссовер Lynk&Co 01 продают по цене от 158 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 400 тысяч рублей. Покупатели прозвали данную модель «машиной-смартфоном» благодаря широкому функционалу электронных помощников и систем и безлимитного интернета на борту.
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