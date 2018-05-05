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Geely увеличивает выпуск до 200 тысяч автомобилей модель Lynk&Co 01
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Geely увеличивает выпуск до 200 тысяч автомобилей модель Lynk&Co 01 

Car.ru 38 минут назад
Фото: Car.ru
Китайская новинка Lynk&Co 01 быстро набрала обороты и стала очень популярной, в связи с этим Geely планирует увеличить выпуск кроссовера до 200 000 в год.
Lynk&Co 01 получил прозвище «смортфон-кроссоверов» в первые месяцы старта продаж получил большую популярность, в связи с этим компания увеличит выпуск. Спрос связан с довольно низкой ценой, ярким дизайном и наличием без лимитного интернета. В связи с увеличение выпуска автомобилей был запущен дополнительный конвейер в городе Чжанцзякоу, который обеспечил новыми рабочими местами 1200 человек. Ранее на заводе трудилось 1800 рабочих и 300 роботов.
Купить такой кроссовер возможно только через интернет магазин в нескольких комплектациях, опции которых не изменяются и не дополняются.
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