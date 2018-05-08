Toyota отправила Camry и Prius на гонку Tire Rack One Lap of America

Считается, что Tire Rack One Lap of America стало приемником легендарных заездов Cannonball Run, проводимых с начала семидесятых годов. Теперь гонка охватывает 3675 миль (5914 километров) и проходит в течении восьми дней (с 5 по 12 мая).