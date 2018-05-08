Toyota отправила Camry и Prius на гонку Tire Rack One Lap of America 

Считается, что Tire Rack One Lap of America стало приемником легендарных заездов Cannonball Run, проводимых с начала семидесятых годов. Теперь гонка охватывает 3675 миль (5914 километров) и проходит в течении восьми дней (с 5 по 12 мая).
Для участия в соревнованиях японская компания подготовила сразу четыре автомобиля, включая Camry в версиях XSE, SE и Hybrid, а также Prius 2017 модельного года. В этот раз гонка началась и завершиться в Южном Бенде, штат Индиана, и будет проходить через: Автострадный Загородный Клуб (Autobahn Country Club), Иллинойс, Джолиет (5 мая), овальную трассу Gateway Motorsports Park, Сент-Луис (6 мая), трассу Hallet Motor Racing, Талса, Оклахома (7 мая), дорогу High Plains Raceway, Денвер (8 мая), маршрут Motorsports Ranch, Ft. Worth, Техас (9 мая), гоночную трассу NOLA Motorsports Park, Новый Орлеан (10 мая) и дорогу NCM Motorsports Park, Баулинг-Грин (11 мая). «Мы проводили тестирование Camry Hybrid всего несколько дней назад», — сказал инженер Toyota Индиана Джеймс Николс. Это вызвало ухмылку у других водителей, однако, когда автомобиль стал обгонять другие машины на трассе, атмосфера полностью поменялась.