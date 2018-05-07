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В США пройдет презентация трех Toyota Camry и нового Toyota Prius
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В США пройдет презентация трех Toyota Camry и нового Toyota Prius 

РИА «ВистаНьюс» 48 минут назад
В США японские разработчики из компании Toyota представят три новые версии своего люксового седана Toyota Camry и обновленный Toyota Prius. Вышеназванные машины представят в рамках мероприятия Tire Rack One Lap, которое пройдет с 5 по 12 мая в Индиане.
Сообщается, что участники автопробега за 8 дней мероприятия должны пройти 3 700 миль. В настоящее время появилась информация, что новые вариации Toyota Camry начали называться XSE, SE и Hybrid. Эти авто разрабатывали инженеры американского подразделения Toyota. Кроме того, в автопробеге поучаствует Toyota Prius, выпущенный в 2017 году. Этот автомобиль по праву считается наиболее экологичным транспортным средством на земном шаре.
Отмечается, что для представителей японского автопроизводителя данный автопробег станет отличной возможностью продемонстрировать эволюционное развитие своих машин. Марафон станет фактически испытанием, которое позволит конструкторам дать объективную оценку разработанных авто.
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