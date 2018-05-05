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Toyota покажет в США обновленный Prius и 3 варианта Camry
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Toyota покажет в США обновленный Prius и 3 варианта Camry 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Три модификации Camry и Prius примут участие в Tire Rack One Lap of America.
Данное мероприятие пройдет с 5 по 12 мая в штате Индиана. Участникам автопробега предстоит преодолеть почти 3700 миль за 8 дней.
Toyota планирует вывести на старт три версии Camry — XSE, SE, Hybrid. Эти автомобили являются результатом усилий конструкторов из американских подразделений Toyota.
Также в гонках примет участие Prius образца 2017 года. Данная машина по праву считается одной из экологически чистых.
Участие в ралли в Toyota рассматривают как один из способов показать эволюцию своих автомобилей. Перед началом перегонов специалисты обследовали отдельные участки трассы для выбора оптимального маршрута.
Гонка также даст возможность подумать инженерам над новыми идеями в области безопасности, производительности и надежности транспорта. Напомним, что в 2017 году Toyota показала обновленную и агрессивную Camry на автосалоне в Детройте.
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