Работа отличника: MS-RT взялся за Ford Transit

Возьмите обычный фургон и попросите нескольких инженеров Ford Works Rally Team M-Sport приложить руку — вот вам и супер «Транзит». Он теперь не просто «Транзитом» зовётся, а MS-RT Transit Custom. Спортивный облик — это главное. Тут совершенно новые бамперы, иная решётка радиатора, боковые «юбки», спойлер и дополнительные вентиляционные отверстия. Кроме того, MS-RT даёт машине модифицированную выхлопную систему. Нельзя мимо пройти классных 18-дюймовых колёс Anthracite OZ Racing, пружин Eibach. Заинтересованные стороны могут выбирать из одной или двухместной каюты.

Все автомобили «Транзит», выходящие из стен гаража MS-RT, снабжены, среди прочего, новейшей развлекательной системой Ford Sync3, раздвижными дверями с обеих строн, обогреваемым ветровым стеклом, подогреваемыми сиденьям, камерой заднего вида. Под капотом установлен двигатель мощностью 170 л.с. Это 2,0-литровый TDC, т.е. дизель. Он обеспечивает крутящий момент в 405 Нм. Для фургона есть два типа трансмиссий: ручная шестиступенчатая коробка передач и шестиступенчатая автоматическая. MS-RT Transit Custom с тремя сиденьями стоит £ 32 995. Но можно прокачать авто и местами на 6 человек.