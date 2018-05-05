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В Интернет выложили первые снимки нового седана‍ Volvo S60
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В Интернет выложили первые снимки нового седана‍ Volvo S60 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Седан был собран на той же базе, что и новый универсал V60. Она должна стать основной для целого ряда 60-х моделей.
Презентация S60 назначена на лето текущего года, а продажи — на конец 2018 — начало 2019-го. А пока любопытствующие могут посмотреть на первые изображения, появившиеся в сети. Правда. На них видна только задняя часть автомобиля. Судя по ним можно сделать вывод, что в дизайне новинки использованы мотивы старшей модели S90, только очертания у «младшего» более острые. Различия можно найти и в оптике — геометрия задних фонарей также отличаются угловатостью. Предполагается, что новинка получит гибридную установку мощностью более трехсот лошадиных сил.
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