В Интернет выложили первые снимки нового седана‍ Volvo S60

Седан был собран на той же базе, что и новый универсал V60. Она должна стать основной для целого ряда 60-х моделей.

Презентация S60 назначена на лето текущего года, а продажи — на конец 2018 — начало 2019-го. А пока любопытствующие могут посмотреть на первые изображения, появившиеся в сети. Правда. На них видна только задняя часть автомобиля. Судя по ним можно сделать вывод, что в дизайне новинки использованы мотивы старшей модели S90, только очертания у «младшего» более острые. Различия можно найти и в оптике — геометрия задних фонарей также отличаются угловатостью. Предполагается, что новинка получит гибридную установку мощностью более трехсот лошадиных сил.