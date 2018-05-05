Ferrari 488 GTB от Pogea Racing оказался круче, чем даже Pista

Ferrari 488 GTB после тюнинга оказалась лучше хардкорной версии Pista, показанной ровно два месяца назад.

Спорткар любой уже изначально является шедевром, который трудно улучшать. Однако талантливые люди в Pogea Racing сумели выдавить ещё больше мощности из 3,9-литрового битурбо V8. С завода такой вот 488-й имеет 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, тогда как комплексный апгрейд, получивший обозначение FPlus Corsa, увеличивает «табун» на 100 л.с. и крутящий момент на 130 Нм — итого выходит 820 л.с. и 900 Нм. Уровень!

Помимо перенастройки двигателя, инженеры Pogea Racing также «поиграли» с выхлопной системой и установили клапаны из нержавеющей стали, так что теперь максимально крутой саундтрек от V8 исходит. Послушать бы живьём! Или хотя бы видео со звуком. Но нет.

Все эти обновления оказали исключительно положительное влияние на динамику 488 GTB. Он быстрее отныне машины в версии Pista! Ускорение от 0 до 62 миль в час (100 км/ч) занимает всего 2,8 секунды (2,85 секунды для «Писта»), а максимальная скорость была увеличена до 215 миль в час (345 км/ч) против 211 миль/ч (340 км/ч) у всё той же «Писта». Разница ощутима. К тому же имеем дело со спорткаром, где даже мизерные прибавки невероятно ценными оказываются.

Pogea Racing ушло некоторое время и на то, чтобы разработать специальный аэро-кит с большим антикрылом сзади. Большинство элементов кузова сделано из углеродного волокна, потому спорткар «худеет» на 42 килограмма. Кастомные 21-дюймовые колёса тоже лёгкие. Они на резине Michelin. Всё сделано для демонстрации рекордных секунд на любом из треков, где окажется машинка.

Фотографии интерьера не были предоставлены, но, вероятно, и интерьеру внимание ателье перепало всё же. Ждём кожу, алькантару, яркую нить прострочки. Ничего сверхъестественного. Всё традиционное, в гоночном духе. Минимализм, удобство, никакого шика — идеология любого трекового аппарата.

В самой Pogea Racing заявляют, что будет собрано только 20 таких крутых экземпляров. Премьера проекта состоялась на Top Marques 2018 года в Монако — туда привезли одну полностью законченную машину. За доработки нужно быть готовым отдать 35 000 евро. Много. Впрочем, не для того, что покупает «Феррари».

Как вам такой тюнинг? На сколько оцениваете? Был ли смысл ещё что-то улучшать?